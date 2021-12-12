В России число зараженных коронавирусом превысило 10 миллионов
В России зафиксировано 10 016 896 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом впервые с 13 октября в стране зафиксировано менее 30 тысяч заболевших коронавирусом за сутки - 29 929 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.
За прошедшие сутки от инфекции скончались 1 132 человека. Всего в России от COVID-19 погибли 289 483 пациента.
В России за минувшие сутки ещё 31 391 человек смог излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 8 741 355 человек.
Вирусолог Евгений Тимаков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что грипп и ОРВИ врачи часто путают с COVID-19 и назначают неверное лечение.
«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.
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Заразились
10,0 млн+29 929 / сут.
Умерли
289 тыс.+1 132 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+31 391 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru