В России число зараженных коронавирусом превысило 10 миллионов

«За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

За прошедшие сутки от инфекции скончались 1 132 человека. Всего в России от COVID-19 погибли 289 483 пациента.

В России за минувшие сутки ещё 31 391 человек смог излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 8 741 355 человек.

Вирусолог Евгений Тимаков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что грипп и ОРВИ врачи часто путают с COVID-19 и назначают неверное лечение.

«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.

