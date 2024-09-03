В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть

При этом около 37% россиян согласны вернуться в офис с «удаленки», если им повысят зарплату, следует из опроса «Контур.Толк» и «Работы.ру».

Вторым по популярности условием для возвращения в офис стал оффер в компании мечты, об этом заявила треть респондентов. Еще 23% согласились посещать офис вместе с коллегами, а 17% — при наличии удобств в виде фитнес-центра или бесплатной еды.

Порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график, при этом в сферах безопасности, производства и медицины практически нет такого формата работы, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

