В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть
В России число компаний с удаленным режимом работы за лето выросло на треть, подсчитали в SuperJob.
Специалисты связывают рост показателей с острым дефицитом кадров, а также с аномальной жарой в ряде регионов.
Так, в среднем по России сегодня 44% предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома. В Москве и регионах показатели немного различаются, в Санкт-Петербурге речь идет о 39%.
При этом около 37% россиян согласны вернуться в офис с «удаленки», если им повысят зарплату, следует из опроса «Контур.Толк» и «Работы.ру».
Вторым по популярности условием для возвращения в офис стал оффер в компании мечты, об этом заявила треть респондентов. Еще 23% согласились посещать офис вместе с коллегами, а 17% — при наличии удобств в виде фитнес-центра или бесплатной еды.
Порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график, при этом в сферах безопасности, производства и медицины практически нет такого формата работы, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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