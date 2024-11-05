Обновлен список самых смертоносных инфекционных заболеваний
Туберкулез вновь стал самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, оставив COVID-19 далеко позади, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В 2023 году от коронавируса скончались около 400 тыс. человек, в то время, как туберкулез унес 1,25 млн жизней. В течение года туберкулез был выявлен у 8,2 млн человек, что стало рекордом за все время наблюдений. Россия не попала в топ-30 стран с самой плохой ситуацией по этому заболеванию, но заняла второе место в мире по распространению лекарственно устойчивого туберкулеза. Медики считают, что представители социально уязвимых групп населения редко проходят полный курс лечения.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость туберкулезом в России, а также смертность от этой болезни достигли исторических минимумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru