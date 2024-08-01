В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% всего автопарка

По словам эксперта, в 2021 году в стране было 27,2 млн таких старых авто. Динамика по машинам в возрасте 1-3 года, находящимся на гарантии автопроизводителей, оказалась хуже всего, их число за последние три года сократилось вдвое.

«Главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — отметил Мосеев.

При этом в России есть предпосылки для более серьезной деградации автопарка. Так, в октябре в стране намечена индексация утилизационного сбора. Из-за этого стоимость новых автомобилей вырастет. Как отметил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин, машины станут «еще менее доступными», и темпы обновления автопарка будут снижаться.

«Можно констатировать, что при сохранении тенденций средний возраст автомобилей очень скоро перешагнет через 16 лет», — заключил эксперт.

