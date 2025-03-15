В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет

В России за последние 10 лет численность снежных барсов выросла с 10 до 87 особей, рассказала председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова.

«Отстрела быть не может!»: Бурматов о том, как решать проблему конфликтных тигров

По ее словам, снежные барсы обитают в четырех российских регионах: в Туве, Бурятии, Красноярском крае и Республике Алтай.

Снежные барсы занесены в Красную книгу как «находящиеся под угрозой исчезновения» — это высшая охранная категория.

Ранее изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЗАО «Эвалар»
ТЕГИ:ПриродаДикие Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры