В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет

По ее словам, снежные барсы обитают в четырех российских регионах: в Туве, Бурятии, Красноярском крае и Республике Алтай.

Снежные барсы занесены в Красную книгу как «находящиеся под угрозой исчезновения» — это высшая охранная категория.

Ранее изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».