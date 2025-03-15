В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет
15 марта 202520:20
В России за последние 10 лет численность снежных барсов выросла с 10 до 87 особей, рассказала председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова.
По ее словам, снежные барсы обитают в четырех российских регионах: в Туве, Бурятии, Красноярском крае и Республике Алтай.
Снежные барсы занесены в Красную книгу как «находящиеся под угрозой исчезновения» — это высшая охранная категория.
Ранее изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru