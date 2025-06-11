Россиянам назвали самые аварийные модели автомобилей
Чаще других за компенсацией из-за ДТП обращаются владельцы автомобилей Toyota Camry. Об этом со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхования» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что в ТОП-3 антирейтинга также попали модели Exeed VX и Skoda Octavia.
«Из лидеров списка один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина», - говорится в сообщении.
Также в ТОП-10 попали Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser, Omoda C5, Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие повышение размера страхового возмещения в случае оформления документов о ДТП по европротоколу, сообщает RT.
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