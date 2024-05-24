В России будут маркировать презервативы и шприцы

В России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года введут эксперимент по маркировке таких медицинских изделий как шприцы, презервативы и пробирки, следует из соответствующего постановления правительства.

Под эксперимент также попадут различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторы для младенцев, инфузионные системы и салфетки. Помимо этого, маркировать также будут имплантаты, которые используются в пластической хирургии и косметологии.