В России будут маркировать презервативы и шприцы

В России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года введут эксперимент по маркировке таких медицинских изделий как шприцы, презервативы и пробирки, следует из соответствующего постановления правительства.

Под эксперимент также попадут различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторы для младенцев, инфузионные системы и салфетки. Помимо этого, маркировать также будут имплантаты, которые используются в пластической хирургии и косметологии.

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Участие в эксперименте будет добровольным, коды маркировки будут предоставлены производителям медицинских изделий бесплатно. После окончания эксперимента планируется рассмотреть вопрос о расширении маркировки товарной группы «медицинские изделия».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому эксперимент по маркировке импортной алкогольной продукции продлён до 31 мая 2026, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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