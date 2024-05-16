В России предложили маркировать импортируемые видеоигры

Соответствующую меру объяснили широким распространением серого импорта игровых консолей, аксессуаров, а также непосредственно видеоигр.

Отмечается, что маркировку стоит наносить на этапе между импортом и продажей ретейлеру. Видеоигры без маркировки предложили не допускать к продаже.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что создание в России реестра видеоигр поможет в борьбе с пиратством, но может привести к цензурированию компьютерных игр.

