В России предложили маркировать импортируемые видеоигры
Русская ассоциация дистрибьюторов и импортеров видеоигр предложила ввести маркировку импортируемых в Россию компьютерных игр, передает РБК.
Соответствующую меру объяснили широким распространением серого импорта игровых консолей, аксессуаров, а также непосредственно видеоигр.
Отмечается, что маркировку стоит наносить на этапе между импортом и продажей ретейлеру. Видеоигры без маркировки предложили не допускать к продаже.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что создание в России реестра видеоигр поможет в борьбе с пиратством, но может привести к цензурированию компьютерных игр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru