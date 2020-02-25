В России будет сформирована новая Общественная палата

В России началось формирование нового состава Общественной палаты РФ (ОП). На сайте Кремля говорится, что президент РФ определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Им направлено предложение войти в состав Общественной палаты.

Отмечается, что около половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, прочие некоммерческие организации. Все они созданы для представления и защиты интересов профессиональных и социальных сообществ.

В течение 30 дней региональные Общественной палаты должны будут избирать из своего состава по одному представителю, которые войдут в новый состав ОП.

11 февраля в Общественной палате Российской Федерации прошла традиционная акция по добровольной безвозмездной сдаче крови, в которой приняли участие более 150 человек.

