В Общественной палате прошла донорская акция

Во вторник 11 февраля в Общественной палате Российской Федерации прошла традиционная акция по добровольной безвозмездной сдаче крови, в которой приняли участие более 150 человек. Об этом сообщает пресс-центр ОП РФ.



Акция была проведена в рамках московского донорского марафона крови «Достучаться до сердец», цель которого - популяризация донорства крови и ее компонентов, а также пополнение банка крови Москвы. Также желающие смогли сдать кровь для того, чтобы войти в регистр доноров костного мозга. Процедуры провели сотрудники ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Важность акции подчеркнули хирург Лео Бокерия, председатель Координационного центра добровольного донорства крови при ОП РФ Николай Дайхес, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк и мн.др. По их словам, количество добровольных донаций сейчас увеличивается, за последние 10 лет ситуация с донорством крови и ее компонентов значительно улучшилась.

