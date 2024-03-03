В России будет построено не менее 40 студенческих городов
В России появятся порядка 40 студенческих городов к 2030 году, на эти цели будет выделено из бюджета около 400 млрд рублей.
Данная инициатива является частью нового национального проекта «Кадры», который запустил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Кроме того, в ближайшие 6 лет планируется выделить 120 млрд рублей на переоснащения техникумов и колледжей, а также 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов.
В рамках проекта «Молодежь России», который запустил президент РФ, планируется введение доплаты в 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Планируется и введение доплат до 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов в школах.
Глава государства подчеркнул, что в России растет большое молодое поколение, что стало в том числе результатом демографических мер предыдущих лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru