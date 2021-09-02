В России больше всего распространен штамм коронавируса «дельта»

Появляющиеся в мире новые штаммы COVID-19 не получают пока распространения в РФ, доминирующим остается вариант "дельта". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, новые штаммы пока создаются, вирусологи и врачи следят за развитием этого процесса «очень внимательно», однако даже там, где зафиксировано образование новых штаммов, они не получают широкого распространения.

«Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм "дельта"», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде. Попова отметила, что «так шумевшая "лямбда"». и другие штаммы - пока в РФ распространения этих штаммов нет».

