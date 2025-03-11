В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

По ее словам, еще не все субъекты России создали институты внутри медорганизаций, способные влиять на решение женщин. В противном случае - результаты были бы лучше.



По мнению Голиковой, потребуется не менее четырех-пяти лет коммуникационной активности, чтобы получить более впечатляющие результаты.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что уровень младенческой смерти в стране, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

