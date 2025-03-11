В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность
В России более 37 тысяч россиянок передумали делать аборт за 11 месяцев 2024 год, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по работе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
По ее словам, еще не все субъекты России создали институты внутри медорганизаций, способные влиять на решение женщин. В противном случае - результаты были бы лучше.
По мнению Голиковой, потребуется не менее четырех-пяти лет коммуникационной активности, чтобы получить более впечатляющие результаты.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что уровень младенческой смерти в стране, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru