В России без восторгов отнеслись к «искусственному солнцу» в Китае
В Институте ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ оценили перспективы китайского проекта по созданию «искусственного солнца» - экспериментального термоядерного реактора HL-2M, в котором китайские ученые собираются разогреть плазму, как Солнце, более 200 миллионов градусов по Цельсию. Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор Георгий Тихомиров заявил в интервью телеканалу «360», что работа китайских коллег вряд ли станет прорывом в науке.
Установки типа китайского термоядерного реактора HL-2M, созданного в рамках проекта EAST, называют «искусственным солнцем» - процессы, которые в них происходят, аналогичны тем, что происходят на большой звезде. Российский профессор считает, что китайский реактор «по каким-то параметрам будет превосходить существующие», но «никакого прорыва в этом нет».
«Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст», - заявил Георгий Тихомиров.
Профессор отметил, что самый большой термоядерный реактор в мире ITER строят ученые в исследовательском центре Кадараш во Франции. Проект является международным, в нем принимают участие Европа, США, Япония, Россия, Индия, Китай и Южная Корея. Реактор, который планируется достроить к 2025 году, китайцы «переплюнуть не могут», уверен Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ.
Ранее замдиректора Института ядерной физики (ИЯФ) Александр Иванов рассказал в эфире НСН, как нагревание плазмы поможет построить альтернативный термоядерный реактор.
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