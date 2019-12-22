В России без восторгов отнеслись к «искусственному солнцу» в Китае

В Институте ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ оценили перспективы китайского проекта по созданию «искусственного солнца» - экспериментального термоядерного реактора HL-2M, в котором китайские ученые собираются разогреть плазму, как Солнце, более 200 миллионов градусов по Цельсию. Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор Георгий Тихомиров заявил в интервью телеканалу «360», что работа китайских коллег вряд ли станет прорывом в науке.

Установки типа китайского термоядерного реактора HL-2M, созданного в рамках проекта EAST, называют «искусственным солнцем» - процессы, которые в них происходят, аналогичны тем, что происходят на большой звезде. Российский профессор считает, что китайский реактор «по каким-то параметрам будет превосходить существующие», но «никакого прорыва в этом нет».

«Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст», - заявил Георгий Тихомиров.