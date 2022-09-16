В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения американской компании Google.
По его словам, счета и имущество ООО «Гугл» были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску канала «Дума ТВ», аккаунт которогоа на YouTube был заблокирован безо всяких причин.
«Дума ТВ» обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард рублей», — написал депутат.
Хинштейн добавил, что основное судебное заседание по делу пройдет 19 октября.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Google LLC виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, за что на американскую компанию был наложен оборотный штраф в размере 34 886 073,22 доллара США (более двух млрд рублей), , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов решил покинуть свой пост
- В Киргизии эвакуированы 120 тысяч. жителей из зоны конфликта с Таджикистаном
- Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»
- Путин: Россия сможет вывозить свою продукцию через Турцию
- Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз
- В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей
- Гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри
- МИД РФ объявил о расширении ответных санкций против Австралии
- Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы
- На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru