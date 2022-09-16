В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей

По его словам, счета и имущество ООО «Гугл» были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску канала «Дума ТВ», аккаунт которогоа на YouTube был заблокирован безо всяких причин.

«Дума ТВ» обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард рублей», — написал депутат.

Хинштейн добавил, что основное судебное заседание по делу пройдет 19 октября.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Google LLC виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, за что на американскую компанию был наложен оборотный штраф в размере 34 886 073,22 доллара США (более двух млрд рублей), , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

