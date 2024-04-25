В России антибиотики исключили из стандарта медпомощи при ОРВИ

В документе указано, что новый стандарт касается диагностики и лечения ОРВИ у взрослых. В приведенном Минздравом перечне препаратов для медицинского применения отсутствуют антибиотики. При этом в стандарт медпомощи добавили другие лекарства, в частности, кагоцел, а в перечне инструментальных методов лечения появилась пульсоксиметрия, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в список медуслуг для диагностики ОРВИ добавили осмотры у акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога в случае необходимости.

