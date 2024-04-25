В России антибиотики исключили из стандарта медпомощи при ОРВИ
Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях ОРВИ, из которого исключили антибиотики. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что новый стандарт касается диагностики и лечения ОРВИ у взрослых. В приведенном Минздравом перечне препаратов для медицинского применения отсутствуют антибиотики. При этом в стандарт медпомощи добавили другие лекарства, в частности, кагоцел, а в перечне инструментальных методов лечения появилась пульсоксиметрия, отмечает телеканал «360».
Кроме того, в список медуслуг для диагностики ОРВИ добавили осмотры у акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога в случае необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru