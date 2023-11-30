СМИ: В Москве школьница отравилась противовирусными, надеясь не заразиться ОРВИ
30 ноября 202314:26
В Москве 14-летняя школьница чуть не отравилась противовирусными таблетками, сообщает Life.ru. Девочка с особым трепетом относилась к своему здоровью, и пила лекарства для профилактики ОРВИ.
Девочку госпитализировали, в больнице промыли желудок, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Отец школьницы признался, что та боялась заболеть, и постоянно пила противовирусные, когда подозревала, что может заболеть с температурой.
Родители считали это нормальным поведением, поэтому позволяли ей пить лекарства. Полиция проводит проверку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru