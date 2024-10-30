В России 60 избирательных участков назвали в честь погибших бойцов СВО
Шестьдесят избирательных участков в России назвали в честь погибших участников специальной военной операции. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Как отметила председатель Центризбиркома, в России продолжается традиция называть избирательные участки в честь бойцов СВО.
«На сей момент у нас в 46 субъектах образован 1 001 именной избирательный участок, в том числе в 24 регионах 60... участков названы в честь участников специальной военной операции», — рассказала Памфилова.
Глава ЦИК уточнила, что 24 таких участка расположены в Донецкой Народной Республике, по три — в Чечне и Чувашии, еще два — в Карелии. Кроме того, участки, названные в честь бойцов СВО, созданы в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Якутии.
Ранее Памфилова рассказала, что ЦИК получал фейковые сообщения, которые массово отправляли в основном из-за границы, чтобы нарушить работу комиссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru