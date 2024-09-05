Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК из-за границы

Центризбирком получал фейковые сообщения, которые массово отправляли в основном из-за рубежа, чтобы нарушить работу комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Были моменты, когда на нас пытались обрушить и дезорганизовать работу... однотипными фальшивыми сообщениями… Шли они в основном из-за границы», — указала Памфилова.

По ее словам, в РФ научились отбивать информационные нападения. Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия пережила и переживает многое, «от фейковых новостей до хакерских атак». Так, на президентских выборах было зафиксировано большое количество телефонных атак. В рамках нынешней избирательной кампании появляются фейковые новости, фальшивые сайты и страницы в социальных сетях избирательных комиссий.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента России в 2024 году зафиксировали беспрецедентный уровень телефонного терроризма, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИК

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