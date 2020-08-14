В России 5065 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 5 065 случаев коронавируса в 83 регионах, по данным оперативного штаба. Из них в Москве 688 новых случаев. При этом, более четверти заболевших не имеют клинических проявлений болезни.

Выздоровело за тот же период 6 568 человек, а умерло 114.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 912 823 случая коронавируса и 15 498 летальных исходов. Выздоровело – 722 964 человека.

