В России 5065 новых случаев коронавируса
14 августа 202011:23
В России за прошедшие сутки выявили 5 065 случаев коронавируса в 83 регионах, по данным оперативного штаба. Из них в Москве 688 новых случаев. При этом, более четверти заболевших не имеют клинических проявлений болезни.
Выздоровело за тот же период 6 568 человек, а умерло 114.
За всё время пандемии в России зарегистрировано 912 823 случая коронавируса и 15 498 летальных исходов. Выздоровело – 722 964 человека.
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Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
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14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru