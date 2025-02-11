В России 42% работодателей положительно относятся к служебным романам

В России 42% работодателей положительно относятся к служебным романам, следует из опроса центра «Профессии будущего» и деловой социальной сети TenChat.

Так, 66 % респондентов признались, что в их коллективе уже случались романы. Они отметили, что это никак не мешало выполнению трудовых обязанностей. А 21 % работодателей заявили, что в их организациях такие отношения запрещены, еще 12 % не замечали подобных случаев.

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При этом 22 % опрошенных уверены, что служебные отношения могут стать причиной увольнения одного из сотрудников, а 20 % думают, что это приведет к конфликтам в коллективе.

Разрыв между мужчинами и женщинами в зарплате достигает 22%, несмотря на дефицит кадров на рынке и тот факт, что женщины заняли лидирующие позиции в бухгалтерии, HR и маркетинге, заявил ранее HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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