В России 42% работодателей положительно относятся к служебным романам

При этом 22 % опрошенных уверены, что служебные отношения могут стать причиной увольнения одного из сотрудников, а 20 % думают, что это приведет к конфликтам в коллективе.

Разрыв между мужчинами и женщинами в зарплате достигает 22%, несмотря на дефицит кадров на рынке и тот факт, что женщины заняли лидирующие позиции в бухгалтерии, HR и маркетинге, заявил ранее HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

