В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает мероприятия, посвященные ветеранам, участникам специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно указу, для организации Года защитника Отечества будет создан оргкомитет и дирекция, состав которых утвердит администрация президента.