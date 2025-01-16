В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает мероприятия, посвященные ветеранам, участникам специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно указу, для организации Года защитника Отечества будет создан оргкомитет и дирекция, состав которых утвердит администрация президента.
Также планируется разработка перечня основных мероприятий, включая их финансирование.
Инициатива проведения Года защитника Отечества прозвучала в декабре 2024 года на заседании Госсовета, где Путин предложил посвятить 2025 год чествованию военнослужащих. Прошедший год в России был Годом семьи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru