В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает мероприятия, посвященные ветеранам, участникам специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно указу, для организации Года защитника Отечества будет создан оргкомитет и дирекция, состав которых утвердит администрация президента.

Путин: 2025 год будет в РФ Годом защитника Отечества

Также планируется разработка перечня основных мероприятий, включая их финансирование.

Инициатива проведения Года защитника Отечества прозвучала в декабре 2024 года на заседании Госсовета, где Путин предложил посвятить 2025 год чествованию военнослужащих. Прошедший год в России был Годом семьи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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