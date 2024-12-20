Путин: 2025 год будет в РФ Годом защитника Отечества

Глава государства напомнил, что это связано с тем, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков», - пояснил он.

Ранее Путин заявил, что все защитники России, включая бывших сотрудников ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, сообщает RT.

