Путин: 2025 год будет в РФ Годом защитника Отечества
20 декабря 202417:32
Год защитника Отечества будет объявлен в России в 2025 году. Об этом на заседании Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что это связано с тем, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«В честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков», - пояснил он.
Ранее Путин заявил, что все защитники России, включая бывших сотрудников ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru