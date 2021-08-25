Путин согласился с идеей объявить в России Год педагога
Студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина, набравшая на ЕГЭ 400 баллов, предложила президенту России Владимиру Путину объявить в России Год учителя и наставника, сообщает РИА Новости.
В ходе онлайн-встречи российского лидера с учителями и учениками, выпускница 2021 года отметила, что это будет благодарностью всем учителям.
Президент согласился с предложением девушки и напомнил, что через два года будет отмечаться 200-летие одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского, что станет хорошим поводом объявить 2023-й Годом педагога.
«Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счёт. Спасибо большое за предложение», - резюмировал Путин.
Ранее президент России объявил 2021-й Годом науки и технологий, сообщает Ura.ru. По словам Владимира Путина, таким образом страна отметит ценность людей, которые трудятся в данных сферах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Путин согласился с идеей объявить в России Год педагога
- Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана
- Семин усмотрел угрозу российским футболистам в отмене лимита легионеров
- Учёный заявил о грядущем появлении нового «суперкоронавируса»
- Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС
- Песков назвал весьма высокой террористическую угрозу в Афганистане
- Умер основатель группы UB40 Брайан Треверс
- Песков прокомментировал проигрыш оператора «Северного потока - 2» в суде Германии
- Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану
- Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru