Путин согласился с идеей объявить в России Год педагога

Студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина, набравшая на ЕГЭ 400 баллов, предложила президенту России Владимиру Путину объявить в России Год учителя и наставника, сообщает РИА Новости.

В ходе онлайн-встречи российского лидера с учителями и учениками, выпускница 2021 года отметила, что это будет благодарностью всем учителям.

Президент согласился с предложением девушки и напомнил, что через два года будет отмечаться 200-летие одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского, что станет хорошим поводом объявить 2023-й Годом педагога.

«Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счёт. Спасибо большое за предложение», - резюмировал Путин.

Ранее президент России объявил 2021-й Годом науки и технологий, сообщает Ura.ru. По словам Владимира Путина, таким образом страна отметит ценность людей, которые трудятся в данных сферах.

