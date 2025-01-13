В России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных
В России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, говорится в исследовании SuperJob.
Из опроса следует, что 26% россиян поддерживают возможность привести собаку или кошку в офис, но 39% коллег выступают против такого формата работы.
25% владельцев собак и 14% владельцев кошек хотели бы иметь такую возможность, сейчас могут приводить питомцев на работу только 3% опрошенных.
Ранее японская IT-компания Qnote наняла 10 кошек на работу в один из своих офисов, сообщает местная газета. Офис был полностью переоборудован так, чтобы в нем было комфортно находиться и животным, и людям. Помимо котов, в помещении работают 32 сотрудника, которые сами являются большими фанатами питомцев. Эксперимент оказался более чем удачным. Кошки снизили стресс, уменьшили число увольнений и даже привлекли новых людей в команду, а сами работники куда охотнее шли на работу.
Кошки могут стать дополнительным источником удовольствия на работе, если сотрудники и без этого довольны условиями труда, заявил клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru