В России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, говорится в исследовании SuperJob.

Из опроса следует, что 26% россиян поддерживают возможность привести собаку или кошку в офис, но 39% коллег выступают против такого формата работы.

25% владельцев собак и 14% владельцев кошек хотели бы иметь такую возможность, сейчас могут приводить питомцев на работу только 3% опрошенных.