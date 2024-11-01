Психолог Яушева: Собаки помогают справиться с депрессией
Собаки помогают справиться с депрессией, поэтому такие питомцы подойдут людям, склонным к переживаниям и перепадам настроения, заявила психолог Дарья Яушева.
По ее словам, именно собаки позитивно влияют на уровень тревоги, помогая справиться со стрессом. Более того, эти животные сами требуют постоянного внимания и ухода, что позволит человеку отвлекаться на простые бытовые вещи, передает NEWS.ru.
Ранее японская IT-компания Qnote наняла 10 кошек на работу в один из своих офисов, сообщает местная газета. Офис был полностью переоборудован так, чтобы в нем было комфортно находиться и животным, и людям.
Помимо котов, в помещении работают 32 сотрудника, которые сами являются большими фанатами питомцев. Эксперимент оказался более чем удачным. Кошки снизили стресс, уменьшили число увольнений и даже привлекли новых людей в команду, а сами работники куда охотнее шли на работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru