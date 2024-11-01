Психолог Яушева: Собаки помогают справиться с депрессией

Ранее японская IT-компания Qnote наняла 10 кошек на работу в один из своих офисов, сообщает местная газета. Офис был полностью переоборудован так, чтобы в нем было комфортно находиться и животным, и людям.

Помимо котов, в помещении работают 32 сотрудника, которые сами являются большими фанатами питомцев. Эксперимент оказался более чем удачным. Кошки снизили стресс, уменьшили число увольнений и даже привлекли новых людей в команду, а сами работники куда охотнее шли на работу, передает «Радиоточка НСН».

