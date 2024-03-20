В России 1 июля будет действовать реестр многодетных семей

В России с 1 июля заработает реестр многодетных семей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе своего выступления перед депутатами Государственной Думы, передает ТАСС.

Государство направит 75 млрд рублей на поддержку многодетных семей

По его словам, он позволит упростить процедуру взаимодействия различных органов и получения льгот многодетными семьями.

Ранее Минфин предложил продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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