В России 1 июля будет действовать реестр многодетных семей
20 марта 202411:22
В России с 1 июля заработает реестр многодетных семей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе своего выступления перед депутатами Государственной Думы, передает ТАСС.
По его словам, он позволит упростить процедуру взаимодействия различных органов и получения льгот многодетными семьями.
Ранее Минфин предложил продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru