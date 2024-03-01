Государство направит 75 млрд рублей на поддержку многодетных семей
Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, анонсировал новый национальный проект «Семья».
«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», - сказал глава государства.
Во время своего выступления российский лидер подчеркнул, что главное предназначение семьи - это рождение и воспитание детей, продолжение своего рода.
По словам главы государства, ранее реализованная программа семейной ипотеки за последние шесть лет помогла миллионам российских семей улучшить свои жилищные условия. Данную меру поддержки решили продлить до 2030 года. Отмечается, что для семей с детьми младше шести лет доступны льготные кредиты под 6%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru