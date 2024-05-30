В Россельхознадзоре предупредили об опасности летних суши и тартаров
Любителям суши и тартаров в России рекомендовано есть их только в проверенных местах. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия».
По его словам, если существуют какие-либо сомнения, у учреждения общепита следует запросить ветеринарный сертификат.
Данкверт признался, что сам он уже давно не есть ни суши, ни тартары, на карпаччо, чтобы избежать рисков заболеть.
«Я очень четко привык к тому, что надо самому понимать, что ты себе хочешь дополнительные риски – ну, получай», - добавил глава Россельхознадзора.
Ранее стало известно, что в России появится методика определения фальсифицированной красной икры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru