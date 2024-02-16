Россия вернула право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы
Россия разрешит поставку бананов для пяти компаний из Эквадора, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, соответствующее решение было принято под гарантии эквадорских властей. При этом технические детали вопроса еще обсуждаются.
Россия ограничила поставки бананов из Эквадора 5 февраля после обнаружения в партиях многоядной мухи-горбатки. Страна, которая является крупнейшим экспортером бананов в мире, была также основным поставщиком в Россию.
Ранее сообщалось, что Эквадор не может найти рынок для сбыта того объема бананов, который обычно закупала Россия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru