Россия вернула право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы

По его словам, соответствующее решение было принято под гарантии эквадорских властей. При этом технические детали вопроса еще обсуждаются.

Россия ограничила поставки бананов из Эквадора 5 февраля после обнаружения в партиях многоядной мухи-горбатки. Страна, которая является крупнейшим экспортером бананов в мире, была также основным поставщиком в Россию.

Ранее сообщалось, что Эквадор не может найти рынок для сбыта того объема бананов, который обычно закупала Россия, передает «Радиоточка НСН».

