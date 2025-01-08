В Росреестре опровергли информацию об утечке данных из ЕГРН

Росреестр не подтвердил появившуюся в интернете информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

В Сети появились маркетплейсы для хакеров

В настоящее время проводится дополнительная проверка информации.

До этого некоторые Telegram-каналы сообщил об утечке более 2 млрд строк размером около 1 терабайта данных из реестра после атаки хакеров.

Ранее россиян предупредили об утечках личных данных из-за сбоев в работе ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ХакерыУтечкаРосреестр

Горячие новости

Все новости

партнеры