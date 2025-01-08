В Росреестре опровергли информацию об утечке данных из ЕГРН
8 января 202500:20
Росреестр не подтвердил появившуюся в интернете информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
В настоящее время проводится дополнительная проверка информации.
До этого некоторые Telegram-каналы сообщил об утечке более 2 млрд строк размером около 1 терабайта данных из реестра после атаки хакеров.
Ранее россиян предупредили об утечках личных данных из-за сбоев в работе ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru