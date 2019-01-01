В Росприроднадзоре предупредили о риске «второго Чернобыля» в России
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила об опасности возникновения экологической катастрофы в Иркутской области, которая по своим масштабам может быть сопоставима с Чернобыльской, пишут «Известия».
Речь идет о предприятии «Усольехимпром», производящее, в частности, хлор. По словам Радионовой, предприятие находится в полуразрушенном состоянии, а владельцы выкачали из него последние ресурсы и попросту бросили, отмечает RT.
Радионова предупредила, что существует риск прорыва скважины, и тогда химические вещества могут попасть в реку Ангара и отравить ее.
В Росприроднадзоре предупредили, что если не принять меры по утилизации химических отходов в ближайшее время, Россия получит «экологический Чернобыль», пишет «Свободная пресса».
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