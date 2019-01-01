В Росприроднадзоре предупредили о риске «второго Чернобыля» в России

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила об опасности возникновения экологической катастрофы в Иркутской области, которая по своим масштабам может быть сопоставима с Чернобыльской, пишут «Известия».

Речь идет о предприятии «Усольехимпром», производящее, в частности, хлор. По словам Радионовой, предприятие находится в полуразрушенном состоянии, а владельцы выкачали из него последние ресурсы и попросту бросили, отмечает RT.