В Росприроднадзоре предупредили о риске «второго Чернобыля» в России

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила об опасности возникновения экологической катастрофы в Иркутской области, которая по своим масштабам может быть сопоставима с Чернобыльской, пишут «Известия».

Речь идет о предприятии «Усольехимпром», производящее, в частности, хлор. По словам Радионовой, предприятие находится в полуразрушенном состоянии, а владельцы выкачали из него последние ресурсы и попросту бросили, отмечает RT.

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Радионова предупредила, что существует риск прорыва скважины, и тогда химические вещества могут попасть в реку Ангара и отравить ее.

В Росприроднадзоре предупредили, что если не принять меры по утилизации химических отходов в ближайшее время, Россия получит «экологический Чернобыль», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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