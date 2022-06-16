В Росприроднадзоре предложили создать экологический интегратор Гриниум
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложила создать уникальный экологический интегратор Гриниум, позволяющий государству и бизнесу совместно сохранять окружающую среду.
По ее словам, участники будут приобретать специальные коды Green ID - накопленные достижения за простые экологичные действия после их верификации. Это поможет предпринимателям получать преимущества в банковской и страховой сферах, а также бонусы у компаний-партнеров из ритейла и сферы услуг и развлечений.
«Green ID может создаваться не только физическими лицами, но и коммерческими организациями и НКО. Они смогут информировать потребителей о «зеленой» повестке, открытости в части декларирования своих экологических стандартов и содействии в их продвижении», - рассказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования.
Радионова добавила, что Гриниум был создан специально для экологически ответственных представителей малого и среднего бизнеса, внедряющих ESG-стандарты, а также для начинающих предпринимателей экоактивистов.
«Гриниум позволяет оценить вред, который наносят природе привычные нам вещи. Например, если человек сдаст две футболки на переработку, а это равняется одному килограмму одежды, он сэкономит примерно 14,8 килограммов СО2е, что составляет примерно половину ежедневного углеродного следа россиянина. Кроме того, что одежда не окажется на свалке, она еще и будет вовлечена во вторичный оборот, что позволит сэкономить выбросы, которые были бы затрачены на производство материала с нуля» - добавила глава Росприроднадзора.
Она подчеркнула, что в новом проекте смогут принимать участие общественные организации, участники сферы экопросвещения, экосервисы и представители коммерческого сектора.
«Гриниум будет трамплином для стартапов и новых технологий в области охраны окружающей среды. Мы собрали более тысячи российских исследований на тему экологии и знаем, что наука нуждается в поддержке, которую мы можем обеспечить, в том числе путем привлечения финансирования на экопроекты», - отметила Радионова.
Глава Росприроднадзора добавила, что в настоящее время в разработке находится аналогичное приложение по определению карбонового следа для бизнеса.
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