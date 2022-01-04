В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм COVID-19 пока «не представляет интереса»

Новый вариант коронавируса B.1.640.2, который обнаружили в Марселе, «не представляет особого интереса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Во Франции выявлен новый штамм коронавируса

В ведомстве объяснили, что первый образец B.1.640.2 занесли в международную базу данных GISAID еще в начале ноября 2021 года. В течение двух месяцев этот вариант коронавируса не получил никакого распространения.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что держат ситуацию под контролем. «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», – говорится в сообщении.

Ранее новую разновидность COVID-19 обнаружили в Масреле, на юге Франции. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) зафиксировали в нем 46 мутаций.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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