В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не передается от домашних животных
В Роспотребнадзоре исключили вероятность заражения коронавируса от домашних животных. О том, что коронавирус не передается от человека к животным, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.
Он уточнил, что тесный контакт, например, с кошками заканчивается болезнью для них, но не наоборот. Горелов подчеркнул, что это «антропоноз классический», то есть болезнь передаётся от человека к человеку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru