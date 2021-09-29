В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не передается от домашних животных

В Роспотребнадзоре исключили вероятность заражения коронавируса от домашних животных. О том, что коронавирус не передается от человека к животным, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

Куклачев чипировал 200 кошек и 10 собак, и всем советует

Он уточнил, что тесный контакт, например, с кошками заканчивается болезнью для них, но не наоборот. Горелов подчеркнул, что это «антропоноз классический», то есть болезнь передаётся от человека к человеку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСобакиКошки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры