В Роспотребнадзоре выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19
Специалисты научного центра «Вектор» выделили новый изолят коронавирусной инфекции, относящийся к южноафриканскому штамму. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S.», — говорится в сообщении.
Полученный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов, отмечает РЕН ТВ.
В ближайшее время специалисты изучат эффективность нейтрализации этого варианта COVID-19 сыворотками перенесших инфекцию и вакцинированных российскими препаратами, сообщает RT.
Ранее в марте медики выявили два изолята южноафриканского варианта коронавируса, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru