В Роспотребнадзоре выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

Специалисты научного центра «Вектор» выделили новый изолят коронавирусной инфекции, относящийся к южноафриканскому штамму. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S.», — говорится в сообщении.

Полученный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов, отмечает РЕН ТВ.

В ближайшее время специалисты изучат эффективность нейтрализации этого варианта COVID-19 сыворотками перенесших инфекцию и вакцинированных российскими препаратами, сообщает RT.

Ранее в марте медики выявили два изолята южноафриканского варианта коронавируса, напоминает телеканал «360».

