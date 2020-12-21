В Роспотребнадзоре туристов призвали не приезжать в Санкт-Петербург

Границы Санкт-Петербурга останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из Северной столицы. Об этом сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

В эфире телеканала «78» Башкетова отметила, что городские власти ранее не вводили ограничения на въезд и выезд. Однако глава управления Роспотребнадзора в Петербурге попросила «по возможности» не выезжать из города.

Кроме того, Башкетова подчеркнула, что администрация ввела ограничения, чтобы «и сюда не приезжали».

Власти Петербурга в связи с распространением COVID-19 запретили посещение музеев, выставок, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также в этот период будет закрыт Ленинградский зоопарк, запрещено проведение любых мероприятий с участием более 50 человек, приостановлена перевозка пассажиров туристическими и экскурсионными автобусными маршрутами.

Кроме того, городские заведения общепита будут закрыты с 30 декабря по 3 января, а 4-10 января не смогут принимать гостей с 19:00 до 6 часов утра.

