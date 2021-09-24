В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России осенью будет ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — рассказал Горелов в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, и соблюдать это требование необходимо.

Также Горелов отметил, что 40 млн россиян сделали прививку от COVID-19, часть населения переболели, однако для достижения популяционного иммунитета и создания необходимой иммунной прослойки вакцинированных должно быть еще больше.

Между тем за последние сутки в России выявили 21 438 новых случаев COVID-19, напоминает РИА ФАН. Кроме того, вновь было зафиксировано рекордное число смертей за 24 часа — 820 летальных исходов, отмечает Ura.ru.

