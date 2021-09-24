В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России осенью будет ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — рассказал Горелов в беседе с РИА Новости.
Эпидемиолог подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, и соблюдать это требование необходимо.
Также Горелов отметил, что 40 млн россиян сделали прививку от COVID-19, часть населения переболели, однако для достижения популяционного иммунитета и создания необходимой иммунной прослойки вакцинированных должно быть еще больше.
Между тем за последние сутки в России выявили 21 438 новых случаев COVID-19, напоминает РИА ФАН. Кроме того, вновь было зафиксировано рекордное число смертей за 24 часа — 820 летальных исходов, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
- В России стартовали продажи новых смартфонов iPhone
- Украинский депутат предрек Зеленскому бегство в Россию
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью
- СМИ: Задержан отправленный в отставку вице-премьер Крыма Кабанов
- Талибы призвали Россию стать посредником между ООН и Афганистаном
- Бастрыкин: Предотвращено нападение на школу в Красноярском крае
- У хабаровских браконьеров изъяли 250 кг черной икры
- В Хабаровском крае возобновили обследование места крушения Ан-26
- В Конгрессе США расширили санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru