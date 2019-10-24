В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости гриппом в России

Кроме того, Попова сделала громкое заявление о том, что в современном мире сохраняется большой риск того, что инфекционные болезни вновь окажутся опасными для населения Земли, поскольку антибиотики перестанут действовать. По словам главы Роспотребнадзора, надо быть готовыми к этому и решать проблему совместно с другими странами.

Анна Попова отметила, что из-за развитой транспортной доступности инфекции не имеют границ. Кроме того, по её словам, из-за изменения климата меняется и ареал обитания различных насекомых, которые распространяют инфекции. Речь идёт, в частности, о комарах и клещах.

Также глава Роспотребнадзора рассказала о неблагополучной ситуации по кори в мире — за восемь месяцев 2019 года в Европе зарегистрировали почти 100 тысяч случаев заболевания, подчёркивает телеканал 360.

