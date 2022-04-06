В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах покупателей на недостоверную информацию на ценниках

По данным ведомства, этой проблемы касаются около 14% всех поступающих жалоб.

«Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тысяч обращений более 1 тысячи касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом в российских магазинах стали появляться объявления о возможной неактуальности цены, указанной на ценнике. Торговые точки просят уточнять стоимость товаров у продавцов, отмечает телеканал «360». По словам юриста Михаила Прядко, подобные действия недопустимы. Согласно Гражданскому кодексу, ценник — это публичная оферта, указанная на витрине стоимость — аналог документа, и продавец обязан продать товар по заявленной цене, пишет Ura.ru.

