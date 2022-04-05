«Никогда не понижаются!»: Вассерман не верит, что цены упадут на фоне роста рубля

Цены в России останутся на нынешнем уровне, несмотря на то, что национальная валюта частично отыграла мартовское падение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Официальные курсы Банка России на 6 апреля составляют 83,35 рублей за доллар и 91,73 рублей за евро. При этом две недели назад доллар стоил около 105 рублей, а евро – более 115 рублей.