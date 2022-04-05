«Никогда не понижаются!»: Вассерман не верит, что цены упадут на фоне роста рубля

Цены не успели сильно вырасти за эти недели, но они в России почти никогда не понижаются, сказал в эфире НСН депутат-интеллектуал.

Цены в России останутся на нынешнем уровне, несмотря на то, что национальная валюта частично отыграла мартовское падение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Официальные курсы Банка России на 6 апреля составляют 83,35 рублей за доллар и 91,73 рублей за евро. При этом две недели назад доллар стоил около 105 рублей, а евро – более 115 рублей.

«Острый дефицит!» Аналитик «Рыбсети» предупредила о подорожании импортной рыбы на 15%
«К сожалению, цены у нас практически никогда не понижаются, но они еще не успели сильно вырасти за эти недели. Скорее всего, они останутся на нынешнем уровне. Я думаю, что государство вряд ли сможет чего-то добиться от бизнеса, потому что сейчас у нас действует либеральный догмат о недопустимости вмешательства государства в экономику», - сказал Вассерман.

При этом он посоветовал ввести для магазинов прогрессивные налоги.

«Я бы предложил прогрессивную ставку налога прибыль, налога на торговую наценку и так далее. То есть, чем выше в магазине торговая наценка, тем выше должна быть ставка налога с этой наценки», - заключил депутат-интеллектуал.

Со своей стороны, руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова сказала «Радиоточке НСН», что в России наблюдается серьезный дефицит устриц, при этом импортная рыба, в том числе фарерский лосось и сибас, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЦены На ПродуктыАнатолий Вассерман
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