В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать витамины
Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации по приёму витаминных и минеральных добавок к пище, а также рассказали о том, в каких случаях они могут быть опасны для здоровья. На сайте ведомства отмечается, что принимать мультивитамины следует два раза в день во время еды — по полдозы во время завтрака и обеда или ужина.
Также эксперты подчеркнули, что не следует пить их натощак, поскольку витамины группы В и витамин С в такой ситуации случае могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. Кроме того, по словам специалистов, при приеме витаминов и минералов по отдельности необходимо учитывать их совместимость между собой. Например, магний следует употреблять вместе с кальцием, нужно также запомнит, что цинк плохо сочетается с кальцием и железом.
Специалисты Роспотребнадзора также призвали быть осторожными при приеме добавок с полиненасыщенными жирными кислотами, например, рыбьим жиром, омега-3 жирными кислотами. Они противопоказаны людям с аллергией на морепродукты, нарушениями свертываемости крови и тем, кто принимает антикоагулянты.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что избежать осложнений гипертонии, включая инсульт, можно за счет регулярного измерения артериального давления, его коррекции медикаментами и изменения образа жизнь. Такие рекомендации по профилактике инсульта опубликованы на сайте ведомства 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом.
В числе факторов риска, которые могут привести к инсульту, называются малоподвижный образ жизни. По словам медиков, всего полчаса упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю на 25% снижают риск инсульта. Кроме того, более 50% случаев инсульта связано с последствиями неправильного питания
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