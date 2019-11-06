В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать витамины

Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации по приёму витаминных и минеральных добавок к пище, а также рассказали о том, в каких случаях они могут быть опасны для здоровья. На сайте ведомства отмечается, что принимать мультивитамины следует два раза в день во время еды — по полдозы во время завтрака и обеда или ужина.

Также эксперты подчеркнули, что не следует пить их натощак, поскольку витамины группы В и витамин С в такой ситуации случае могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. Кроме того, по словам специалистов, при приеме витаминов и минералов по отдельности необходимо учитывать их совместимость между собой. Например, магний следует употреблять вместе с кальцием, нужно также запомнит, что цинк плохо сочетается с кальцием и железом.