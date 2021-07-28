В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне чаще всего заражаются COVID-19

Около половины случаев заражения коронавирусной инфекцией происходят дома, при контакте с зараженным членом семьи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления в российском обществе «Знание».

«Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», — цитирует главного санитарного врача РИА Новости.

Как отметила Попова, в таких условиях избежать заражения трудно, однако это возможно при соблюдении мер профилактики и самодисциплины.

Между тем в России подтвердили 22 420 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает МИР 24. Всего в стране зафиксировано 6 195 232 случая заболевания, 5 547 529 россиян выздоровели, 156 178 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».





