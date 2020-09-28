Попова раскрыла число москвичей с антителами при росте коронавируса
Около четверти жителей российской столицы имеют антитела к коронавирусу. Такие данные обнародовала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. При этом в Калининграде такие антитела идентифицируются у половины протестированных, заявила Попова радиостанции «Комсомольская правда».
Руководитель Роспотребнадзора также констатировала, что нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался. Она пояснила, что новый коронавирус функционирует как респираторный, у которого чётко выражена сезонная активность.
В России за последние сутки выявлено 8135 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 159 573, отмечает RT. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 33 миллионов человек, более 1 миллиона скончались.
В России, по данным федерального оперативного штаба, выздоровели 945 920 пациентов, умерли 20 385. Ранее Попова также объясняла рост числа случаев коронавируса несоблюдением правил профилактики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru