Попова раскрыла число москвичей с антителами при росте коронавируса

Около четверти жителей российской столицы имеют антитела к коронавирусу. Такие данные обнародовала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. При этом в Калининграде такие антитела идентифицируются у половины протестированных, заявила Попова радиостанции «Комсомольская правда».

Руководитель Роспотребнадзора также констатировала, что нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался. Она пояснила, что новый коронавирус функционирует как респираторный, у которого чётко выражена сезонная активность.

В России за последние сутки выявлено 8135 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 159 573, отмечает RT. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 33 миллионов человек, более 1 миллиона скончались.

В России, по данным федерального оперативного штаба, выздоровели 945 920 пациентов, умерли 20 385. Ранее Попова также объясняла рост числа случаев коронавируса несоблюдением правил профилактики.

