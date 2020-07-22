В Роспотребнадзоре призвали не ждать окончания пандемии COVID-19 в этом году
Учитывая в ситуацию с коронавирусом в мире, пандемия COVID-19 точно не закончится до Нового года, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
Специалист со ссылкой на данным ВОЗ отметил, что в глобальном масштабе пик пандемии не достигнут, и плато ещё впереди. Ситуацию осложняет глобализация – люди летают на самолётах в другие страны, добавил Малеев.
По его мнению, возможны сезонные всплески заболеваемости, как сейчас в Испании и Израиле, передаёт ТАСС. Будет ли новая волна заболеваемости, сказать сложно, но это точно не одномоментный, а поэтапный и постепенный процесс, сказал Малеев.
В России за последние сутки подтвердились ещё 5,8 тысячи случаев заражения COVID-19. Россия на четвёртом месте с в мире по числу заболевших после США, Бразилии и Индии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru