Собянин рассказал, как московские парки украсили к новогодним праздникам

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к Новому году в столице украсили 39 городских парков.

На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток

По его словам, световые инсталляции, тысячи огней и катки делают парки Москвы волшебными и сказочными.

«Очень атмосферная иллюминация – на катке Парка Горького. Ледовые дорожки обрамляют волшебные цветы и шары. У главного входа в парк появились легендарные «Ландышевые аллеи», – отметил градоначальник.

Кроме того, столичный парк «Царицыно» украсили инсталляции в духе Российской империи, а «Сокольники» - стиле «Стиляг».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Сергей СобянинПаркиМоскваНовый Год

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