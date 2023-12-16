Собянин рассказал, как московские парки украсили к новогодним праздникам

По его словам, световые инсталляции, тысячи огней и катки делают парки Москвы волшебными и сказочными.

«Очень атмосферная иллюминация – на катке Парка Горького. Ледовые дорожки обрамляют волшебные цветы и шары. У главного входа в парк появились легендарные «Ландышевые аллеи», – отметил градоначальник.

Кроме того, столичный парк «Царицыно» украсили инсталляции в духе Российской империи, а «Сокольники» - стиле «Стиляг».

