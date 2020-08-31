В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность второй волны коронавируса. Свой прогноз она озвучила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

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По словам Поповой, нужно быть готовым к разным вариантам. Однако, по ее мнению, в случае соблюдения правил безопасности обществом изменений в эпидемиологической обстановке не будет.

Согласно последним данным Университета Хопкинса (США), с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 тыс. случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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