В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность второй волны коронавируса. Свой прогноз она озвучила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
По словам Поповой, нужно быть готовым к разным вариантам. Однако, по ее мнению, в случае соблюдения правил безопасности обществом изменений в эпидемиологической обстановке не будет.
Согласно последним данным Университета Хопкинса (США), с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 тыс. случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru