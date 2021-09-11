В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима

В ближайшее время отмена масочного режима не планируется. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.

По ее словам, жить, как в доковидную эпоху, можно будет только в том случае, когда люди перестанут заражаться коронавирусом. Чтобы приблизить такой момент, Попова призвала россиян вакцинироваться.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины привились 46,5 миллиона россиян, а полностью вакцинированы 39,8 миллиона человек.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти двух покупательниц.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Роспотребнадзор
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