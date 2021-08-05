Роспотребнадзор отменит противочумные костюмы в «красной зоне»
Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне» и разрешил заменить их защитным комбинезоном или удлиненным хирургическим халатом. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
По словам медика, было сложно работать в таких костюмах в жаркую погоду, а также утилизировать их.
«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — приводит слова Проценко пресс-служба партии «Единая Россия».
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь могут использоваться защитный комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. Кроме того, в зависимости от вида выполняемых работ допускается использование медицинского халата с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания предусматривается использование респираторов с разными степенями защиты, лицевых щитков, медицинских масок.
Между тем за минувшие сутки в России зафиксировали 23 120 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 379 904, 5 700 212 человека выздоровели, 162 509 пациентов умерли, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru