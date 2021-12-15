В Роспотребнадзоре оценили риски распространения неизвестной болезни из Южного Судана
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью, повлекшей смерть 89 человек в Южном Судане, риск распространения заболевания в России практически отсутствует. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ситуация остается на контроле ведомства.
Ранее стало известно о распространении неизвестного заболевания в восточной части Южного Судана, жертвами болезни в последние несколько недель стали по меньшей мере 89 человек. Большинство заболевших проживают в регионах, которые подверглись крупнейшему за последние 60 лет наводнению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru